Bucchioni: «Pavard grande difensore con personalità! Schuurs invece…»

Bucchioni commenta il colpo di mercato dell’Inter Pavard, mettendolo a confronto con uno dei profili valutati come alternativa. Di seguito le dichiarazioni del giornalista, ospite su Radio Sportiva.

DIFFERENZE – Enzo Bucchioni valuta le qualità tecniche e non solo di Benjamin Pavard, accostandolo a un altro difensore che era nel mirino dell’Inter. Nel corso della trasmissione “Microfono Aperto” il giornalista afferma: «Pavard è un profilo internazionale, è campione del mondo e viene da una grande squadra come il Bayern Monaco. Con tutto quello che comporta questo. Oltre ad essere bravo c’è di mezzo anche la gestione delle pressioni, la personalità. Pavard è un profilo diverso rispetto a Perr Schuurs. Quest’ultimo l’ho visto in difficoltà nelle ultime partite, però è un giovane di grande prospettiva. Mi chiedo perché è in grande difficoltà, forse perché vuole andar via dal Torino e probabilmente non è sereno. Chiaro che oggi l’Inter prende Pavard, che è pronto subito ed è un grande difensore. Schuurs però potrebbe diventarlo».