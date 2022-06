Branchini: «Crisi nel calcio? Più Abraham e meno Lukaku. Suo ritorno blocca altre operazioni»

Branchini, noto procuratore italiano, in una lunga intervista al Direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato della crisi finanziaria nel mondo del calcio, facendo riferimento anche al ritorno di Romelu Lukaku all’Inter.

CRISI NEL CALCIO – Giovanni Branchini dice la sua riguardo la crisi finanziaria nel mondo del calcio, a detta sua non del tutto causata dalla pandemia: «Crisi nel calcio? La soluzione sono i giovani, le intuizioni, la conoscenza, le competenze. Gli Abraham, più che i Romelu Lukaku, soprattutto se si ha già in organico un giocatore come Lautaro Martinez. La mia è soltanto un’opinione, non entro nel merito dell’operazione, tuttavia dico che solo partendo dalle conoscenze specifiche si possono risolvere i problemi del calcio italiano. I cui esponenti non possono certamente giocare con le stesse carte di 4, 5 club, dei colossi finanziari. A proposito dei giovani, in particolare degli italiani, anche il decreto crescita, così come era concepito, ha creato problemi. Non lo vedo, la considero una mossa non indispensabile, disponendo di uno come Lautaro Martinez che secondo me ha potenzialità straordinarie non del tutto espresse. Inoltre il ritorno di Lukaku potrebbe bloccare altre operazioni tecnicamente valide come Paulo Dybala. Si devono creare i posti per i nuovi ingressi, e la colpa non è solo della pandemia. Se non si sbloccano alcune situazioni, i nostri club non possono operare».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni