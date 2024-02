Brambati la spara grossa: «Marotta vicino alla Juventus! Chi me lo ha detto è sicuro»

Marotta, che di recente ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2027 ribadendo in più riprese la volontà di chiudere la sua esperienza dirigenziale nel mondo del calcio in nerazzurro, secondo Massimo Brambati e la sua fonte, potrebbe addirittura tornare alla Juventus. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore nel corso di una puntata di “Maracanà” su TMW Radio.

SUPPOSIZIONE – Massimo Brambati svela una notizia che gli è stata raccontata da una fonte non citata e che riguarderebbe l’attuale Amministratore Delegato dell’Inter: «C’è la volontà da parte della Juventus di far tornare Beppe Marotta. Con questo non dico che è fatta o che ha firmato, però me lo ha detto una persona molto fidata e conosciuta nel mondo del calcio in ambito europeo, se non addirittura mondiale. Parliamo di un agente FIFA, un procuratore con oltre 30 anni di carriera. Mi ha riferito telefonicamente di questo riavvicinamento e quindi probabile che ci sia già stato un incontro. Elkann e Marotta sono rimasti in buonissimi rapporti. Il fatto che Marotta abbia firmato fino al 2027 non significa niente. Anche Giuntoli aveva firmato con il Napoli, però se dà le dimissioni non puoi fare nulla. La cosa che mi fa pensare è che questo contatto mi ha detto che Marotta andrà alla Juventus, quindi evidentemente questa notizia non ha avuto esiti negativi. Mi ha detto che la notizia è super attendibile».