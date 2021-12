Brambati: «Liverpool la peggiore, sta da Dio! Inter ha il 10% di possibilità»

L’Inter agli ottavi di Champions League affronterà il Liverpool di Klopp (QUI le dichiarazioni del tecnico tedesco). Massimo Brambati – intervenuto ai microfoni di Maracanà, su TMW Radio -, dà i nerazzurri praticamente già sconfitti. Di seguito le sue dichiarazioni

INGIOCABILI – L’Inter ha pescato il Liverpool agli ottavi di finale di Champions League, sicuramente un sorteggio poco fortunato. Secondo Massimo Brambati, i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno pochissime chance di vittoria: «All’Inter è capitata la peggior squadra, se dobbiamo dare una percentuale do il 10% a meno che a febbraio non si faccia male qualcuno o si verifichi un’epidemia. Attenzione, io do questa percentuale a bocce ferme. Parlo del Liverpool oggi, perché un mese nel calcio sono 20 anni. Possono cambiare mille cose sia da una parte che dall’altra, in positivo o in negativo. Certo che a oggi il Liverpool per me è ingiocabile: stanno da Dio fisicamente, si trovano a occhi chiusi, giocano a memoria. Hanno tutto per arrivare fino in fondo in tutte le competizioni».