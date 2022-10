Brambati: «Inter organico importante, può arrivare al pari del Napoli»

Massimo Brambati, sulle frequenze di TMW Radio ha parlato della ripresa dell’Inter soprattutto in ottica lotta scudetto in Serie A.

IN RIPRESA – Brambati esprime una sua opinione riguardo la ripresa dell’Inter: «Non mi basta questo trend positivo, la sorpresa in negativo è che con quell’organico è a 8 punti dalla prima e non puoi starci. Per me l’organico si è rinforzato rispetto all’anno scorso. Hanno preso Romelu Lukaku, Kristjan Asllani, Francesco Acerbi, ha tenuto Milan Skriniar, è un organico che in Italia nessuno ha forse. Ma è anche vero che sono usciti da una situazione critica che ti poteva portare allo sbando. Ma credo anche che l’Inter possa riportarsi alla pari di Napoli e Milan, e ci metto dentro anche la Lazio».