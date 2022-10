Dzeko, il tuo lavoro è finito: per il bosniaco ora inizia una nuova fase all’Inter

Edin Dzeko anche quest’anno si è ritrovato titolare e quasi obbligato a giocare tanti minuti dal primo minuto. Ora, con il recupero di Romelu Lukaku, per il bosniaco ci sarà la possibilità di riposare e gestire meglio le proprie energie.

RISPARMIO ENERGETICO – Per Edin Dzeko sta per iniziare una nuova fase della sua carriera in nerazzurro. Il bosniaco, complice l’infortunio di Romelu Lukaku, ha giocato molti più minuti di quanto previsto. Quest’anno il ruolo del numero 9 nerazzurro sarebbe dovuto essere quello della riserva. Questa nuova posizione all’interno della rosa avrebbe sicuramente aiutato il bosniaco a migliorare il suo apporto, trovando magari meno spazio dal 1′ ma aiutando l’Inter entrando nella ripresa. Ed essere utile per far rifiatare uno tra il belga e Lautaro Martinez, i due titolari designati. Invece, il classe ’86 ha giocato molto, sia in campionato che in Champions League. Tra le due competizioni, Dzeko conta 6 gol e 3 assist. Buonissimi numeri per un giocatore che va verso i 37 anni.

RISORSA – Nonostante il minutaggio del bosniaco sia destinato a diminuire con il rientro in pianta stabile di Lukaku nell’11 titolare, sarà comunque un giocatore importante per l’Inter e per Simone Inzaghi. Dopo il Viktoria Plzen, il giocatore ha dichiarato di sentirsi ancora in forma e di voler continuare a giocare ad alti livelli (qui le parole)) in nerazzurro. Dzeko non sente il peso dell’età, e nonostante la concorrenza, vuole continuare a poter essere utile alla causa.