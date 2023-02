Brambati: «Inter più pronta del Milan in Europa. Vantaggio minimo»

Dopo le tre vittorie di Napoli, Milan e Inter nelle rispettive andate degli ottavi di finale della UEFA Champions League, Massimo Brambati ha parlato – sulle frequenze di TMW Radio – delle possibilità di qualificazione

QUALIFICAZIONI – Massimo Brambati si è sbilanciato così sulle possibilità delle italiane di passare il turno in Champions League: «Il Napoli non è ancora qualificato ma ha messo una bella pietra sulla questione. Inter e Milan invece hanno un vantaggio minimo e andranno in due stadi non semplici. Si spera che sia l’auspicio per vedere tutte e tre ai quarti. Tutte e due le milanesi hanno le stesse possibilità, anche se vedo l’Inter più pronta a livello internazionale e ha giocatori più pronti ad affrontare una sfida non semplice».