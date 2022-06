Brambati: «Su Dybala i top club dove sono? All’Inter dovrà stare dietro»

Massimo Brambati, su Tmw Radio, è intervenuto sulla questione Dybala. Il giocatore non ha ancora trovato una sistemazione. Su di lui c’è al momento soltanto l’Inter

NESSUNA FILA − Brambati chiaro sulla situazione di Dybala, il quale resta in stand-by dall’Inter: «Paulo Dybala? Non mi sembra che i top club abbiano fatto la fila per averlo. Come mai a Manchester City, Liverpool, Barcellona, PSG, non lo hanno neanche accostato. Se fosse veramente come si vende, ci dovrebbe essere la fila. Perché non c’è? Il problema poi è la gestione. Se deve stare dietro a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, ci starà con piacere? Non so come la prenderebbe».