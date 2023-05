Braglia: «Inzaghi doveva fare di più in campionato. Critiche giuste»

In campionato l’Inter non ha convinto pienamente, l’ex calciatore Simone Braglia ne parla in questo modo su TMW Radio.

DUBBI – Simone Braglia ha più di qualche dubbio sulla stagione dei nerazzurri, soprattutto in Serie A. L’ex calciatore ne parla così: «Ci si deve domandare qualcosa sul campionato dell’Inter. Perché è arrivata in finale di Champions League e ha ottenuto 12 sconfitte? L’allenatore Inzaghi doveva fare molto di più, una critica va fatta perché hai perso con squadre che lottano per non retrocedere».