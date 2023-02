Borussia Dortmund e Chelsea danno spettacolo, Adeyemi colpisce!

Termina 1-0 Borussia Dortmund-Chelsea con la rete decisiva del giovane Adeyemi. Match vibrante e spettacolare con tante occasioni. Ritorno a Londra molto aperto per gli ottavi di Champions League

SPETTACOLO − Non manca lo spettacolo e la qualità al Westfalenstadion di Dortmund tra Borussia e Chelsea. Il dominio territoriale, soprattutto nel primo tempo, è in mano ai tedeschi che sfiorano il gol al 27′ con Haller, la cui conclusione si spegne al lato di poco. Ma i Blues tengono testa sfruttando l’enorme bagaglio tecnico dei tenori davanti: da Joao Felix ad Havertz passando per Ziyech e Mudryk. È proprio il portoghese che ha la più grande palla-gol con un tap-in dagli 11 metri scaraventato sulla traversa. L’ultimo sussulto dei primi 45′ è di Wolf che conclude al lato dalla distanza. Nella ripresa, il Chelsea esce bene e sfiora l’1-0 due volte con James, ma bravissimo Kobel a dire di no. Al 63′ arriva il vantaggio del Borussia: ripartenza velocissima con Guerreiro che va da Adeyemi, il quale salta Kepa e mette dentro a porta libera. Il Chelsea si butta in avanti più con i nervi che con la qualità. Nel finale, rissa clamorosa che porta al giallo di Sule e Mount. Match che si conclude dopo 5′ di recupero con Kobel che salva su Enzo Fernandez. Ritorno allo Stamford Bridge apertissimo.