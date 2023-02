Benfica dominante con il Brugge, l’ex Inter colpisce ancora per la vittoria!

Il Benfica vince l’andata degli ottavi di finale di Champions League in Belgio contro il Club Brugge. I portoghesi dominano il match e superano il primo round con il risultato di 2-0 grazie ai gol dell’ex Inter Joao Mario e di David Neres.

STRETTO – Il risultato è stretto al Benfica, ma i portoghesi si possono accontentare comunque dell’esito della partita. Il Brugge è caduto in casa con il risultato di 2-0. Il primo gol della serata lo segna proprio l’ex Inter Joao Mario, che sfrutta l’occasione dagli undici metri per superare il portiere avversario Mignolet al minuto 51. All’88’ poi chiude la pratica David Neres, che punisce per il raddoppio. Il Benfica conferma nell’andata degli ottavi di finale di Champions League tutto ciò che di buono ha fatto vedere nei gironi, dominando gli avversari e arrivando in diverse occasioni vicino alla rete. Il discorso per la qualificazione non è ancora chiuso però, il 2-0 è stretto e ci potrebbero essere sorprese nella gara di ritorno. L’appuntamento è per il 7 marzo all’Estadio da Luz di Lisbona.