Dalbert desaparecido, ma può lasciare l’Inter: c’è offerta dal Brasile! − SM

Occhio alla situazione di Dalbert. Il terzino brasiliano, al momento infortunato, può lasciare l’Inter. Dal Brasile si parla di un’offerta per il giocatore che va in scadenza a giugno

OFFERTA − Dalbert lascerà l’Inter in estate visto anche il contratto in scadenza il 30 giugno. Sul giocatore, come riferisce Sport Mediaset, sarebbe arrivata un’offerta dal Brasile. Ovvero dal Santos. Per l’ex giocatore anche di Nizza, Cagliari e Fiorentina si tratterebbe di un ritorno.