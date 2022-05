Borja Valero: «Gagliardini dal 1′? Scelta facile per un motivo! Concentrati»

L’Inter scende in campo alle 18.00 contro l’Udinese alla Dacia Arena dopo la vittoria del Milan con la Fiorentina (vedi report). Borja Valero, opinionista di DAZN, parla dell’importanza del match soprattutto dopo aver visto i rossoneri vincere a San Siro

SPARTIACQUE – L’Inter è reduce dalla sconfitta con il Bologna e oggi contro l’Udinese proverà a rispondere ai 3 punti del Milan con la Fiorentina. Borja Valero, opinionista di DAZN, vede i nerazzurri concentrati: «Li ho visti concentrati, sicuramente hanno parlato dell’importanza di stare lì. Ovviamente non dipende più da loro ma sanno di dover dare tutto e poi si vedrà. Certamente non sarà semplice entrare in campo dopo aver visto il Milan vincere però sono professionisti, vivono di questo e sicuramente Inzaghi li avrà caricati. Se entrano subito in partita sarà anche in parte merito del riscaldamento. Io li ho visti bene. Vidal? Sicuramente è arrivato a ridosso della partita non al 100% e questo ha fatto ricadere la scelta su Gagliardini. Inzaghi ha sempre detto di aver fiducia anche in lui, credo che non sia stata una scelta difficile. Sicuramente se uno deve sdrammatizzare il gruppo tra Brozovic, Barella, Dimarco e Bastoni è in grado di tenere il gruppo tranquillo. Poi le parole per caricare il gruppo arrivano da Handanovic, Ranocchia e D’Ambrosio che sanno dire le cose in un certo modo. Handanovic è uno che parla diretto e lo faceva anche nei momenti difficili, che a volte serve tantissimo».