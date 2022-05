De Grandis: «Terracciano? Errore che può decidere campionato. Radu…»

Stefano De Grandis, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato del Milan, vittorioso a San Siro contro la Fiorentina. Il giornalista commenta l’errore di Terracciano, paragonandolo a quello di Radu

ERRORE – Queste le parole di De Grandis: «Il Milan “ha mantenuto il servizio”. Ha vinto la sua partita in casa e speri che siano gli altri a sbagliare. Adesso sono quattro partite, se non sbaglia mai lo scudetto è suo. Può anche permettersi di pareggiare una partita. Errore Terracciano? Io considero che sia giusto giocare con tutti, ma quando manca poco alla fine della partita non bisogna cercare una giocata troppo complicata, perché questa è un’azione che può decidere un campionato. Gli errori dei portieri sono stati tanti dei portieri negli ultimi tempi ma un conto è la disgrazia, come Radu, un conto è l’apertura complicata cercata da un portiere».