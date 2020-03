Bordalas: “Getafe coi migliori col Celta, Inter da lunedì! Precauzioni…”

Bordalas, allenatore del Getafe, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita col Celta Vigo, in programma oggi alle ore 21. Prima dell’incontro del Coliseum Alfonso Pérez il tecnico degli spagnoli ha chiesto massima concentrazione, rifiutando di pensare all’Inter in Europa League.

NESSUN RISCHIO – Inter-Getafe si giocherà a porte chiuse, ovviamente. José Bordalas commenta la decisione presa e confermata dall’UEFA, non nascondendo un minimo di delusione: «Non è quello che volevamo, però non dipende da noi. Sono misure che si prendono pensando al bene comune della gente, è chiaro che ci sia preoccupazione. A prescindere da questo noi pensiamo ancora soltanto alla partita contro il Celta Vigo, che è la più importante per noi. Non abbiamo ancora pensato a che precauzioni prendere per il viaggio a Milano, quando arriverà il momento ci penseremo. Speriamo che tutto vada avanti con tranquillità, credo che ci siano molte cose ancora sconosciute su questa situazione (il Coronavirus, ndr). Quando bisognerà partire vedremo, ora c’è la partita col Celta Vigo. L’Inter? A partire da lunedì daremo priorità all’Europa, non possiamo pensare all’Europa League quando c’è una gara importante come questa. Getafe con la formazione tipo? Giocheremo con i migliori per superare un rivale difficile come il Celta Vigo».