Handanovic torna per Juventus-Inter: ecco dopo quanti giorni di stop

Handanovic ha saltato tutto febbraio per infortunio, ma in Juventus-Inter sarà di nuovo titolare. A dirlo con certezza è il sito del “Corriere della Sera”, con un avvicendamento fra i pali fra lo sloveno e Padelli.

IL RIENTRO – Samir Handanovic non gioca dal 29 gennaio, quando ha superato il turno in Coppa Italia contro la Fiorentina. Nelle successive sei partite è sceso in campo Daniele Padelli, perché il titolare era alle prese con un’infrazione al mignolo della mano sinistra. Dopo quarantacinque giorni, però, per Juventus-Inter il capitano riprenderà regolarmente il suo posto: ne è certo il “Corriere della Sera”, che segnala una certezza in più per Antonio Conte in vista del derby d’Italia.

Fonte: Corriere.it – Guido De Carolis