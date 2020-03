Colantuono: “Inter lotta, percorso vincente con Conte. Juventus…”

Condividi questo articolo

Colantuono vede l’Inter pronta alla battaglia con la Juventus, nella prima sfida da ex di Conte a Torino. L’ex allenatore di Atalanta e Udinese, intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”, avvisa però di non sottovalutare la Lazio.

TRE IN CORSA – Stefano Colantuono ritiene che la Lazio andrà fino in fondo per vincere la Serie A: «Durerà. Ne parlavo già qualche mese fa e tutti ci domandavamo se potesse resistere. Siamo arrivati a marzo e la Lazio è ancora lì a giocarsela. La Juventus ha l’obbligo di vincere, l’Inter ha iniziato un percorso vincente con Antonio Conte e sta lottando in maniera decisa».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo