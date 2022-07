Boniek: «Dybala-Roma miglior scelta! All’Inter non sarebbe stato decisivo»

L’Inter ha perso, o comunque mollato, Paulo Dybala. L’argentino diventerà un nuovo giocatore della Roma nelle prossime ore e intanto, molti ex calciatori o esperti del settore, dicono la loro opinione, come Boniek.

SCELTA – L’Inter per lungo tempo ha corteggiato e sedotto Paulo Dybala salvo poi lasciarlo e abbandonarlo dopo aver ripreso Lukaku dal Chelsea. La Joya ora è prossima a diventare un nuovo calciatore della Roma (manca l’ufficialità e basta) e Boniek, ex di Juventus e Roma, parla così al Corriere dello Sport. «Giuro, ho sempre pensato che per Dybala andare alla Roma fosse la migliore scelta possibile. È la soluzione migliore per la sua carriera. Ammesso, e non vedo perché non dovrebbe essere così, che lui si senta ancora compiutamente un giocatore, e un giocatore di grandissimo livello. È ancora giovane e alla Roma andrà sempre in campo, più che in qualsiasi altra squadra. Abraham è il partner ideale per lui. In nessun luogo al mondo si sarebbe sentito come si sentirà a Roma. Il resto sta a lui. All’Inter – continua Boniek – avrebbe dovuto giocarsi il posto e secondo me non sarebbe mai diventato un punto di riferimento. Tra Lautaro, Lukaku, Calhanoglu, Mkhitaryan e tanti altri, Dybala sarebbe stato importante, non determinante. Alla Roma trova Mourinho, che lo voleva ferocemente ed è il motivatore che sappiamo. Per Paulo, non esisteva sistemazione migliore».

Fonte: Corriere dello Sport – Marco Evangelisti