Bremer e Skriniar sono collegati? Adesso la situazione può ribaltarsi

Bremer e Skriniar, Skriniar e Bremer. Due nomi collegati nel mercato Inter. Solo che il rapporto tra i due potrebbe ribaltarsi improvvisamente.

DIFENSORI LEGATI – Da mesi in casa Inter si aspetta un’offerta per Skriniar. Del PSG nello specifico. E l’adagio comune era che con la cessione dello slovacco la società avrebbe avuto i soldi per impostare la trattativa col Torino per Bremer. Non il sostituto diretto, ma un rinforzo di spicco per la difesa. Un erede trasversale diciamo. Un rapporto che legava i due difensori in un intreccio di mercato. Che ora però potrebbe improvvisamente ribaltarsi nei ruoli.

SITUAZIONE CAMBIATA – Dopo mesi di ipotesi, accordi blindati e trattative virtualmente chiuse il nome di Bremer ha preso una strada concreta. Con la Juventus che soldi in mano grazie alla cessione di de Ligt ha approcciato il Torino, cambiando le carte in tavola. L’Inter si è trovata all’improvviso a gestire una mareggiata quando pensava di poter portare lentamente la nave in porto. Anche perché nel mentre Skriniar è sempre in nerazzurro. Il PSG è sempre a ponderare un rilancio, la cui attesa non è essa stessa il rilancio. E quindi potrebbe esserci un’inversione di forze.

RIBALTAMENTO – Da fuori uno dentro l’altro, per compensare una cessione con un profilo potenzialmente di livello simile, a tenere uno per compensare il mancato arrivo dell’altro. Skriniar in questo momento è la garanzia di Bremer per l’Inter. Avendo lo slovacco la società ha un’ultima boa di salvataggio. Ma questo significa che non può più partire se il brasiliano non arriva. E questo punto va chiarito in modo incontrovertibile. La coperta è corta e c’è molto poco da tirare.