Bonan: «Inter squadra forte ma identità smarrita! Inzaghi inventi qualcosa»

Alessandro Bonan ha parlato di Inter-Roma, sfida in programma sabato alle 18. Il giornalista, negli studi di Sky Sport, analizza il momento delle due squadre

DECISIVE – Bonan parla a proposito di Inter-Roma: «Inter-Roma? Presto per dare una linea alla stagione, entrambe hanno bisogno di una bella prestazione. Più l’Inter che la Roma. I nerazzurri hanno smarrito l’identità e devono ritrovare l’entusiasmo. La squadra è forte, ci sono tutti i margini per recuperare. I nerazzurri, rispetto al Milan, non ha dato indicazioni di vita. Mi viene in mente la vittoria col Torino. Inzaghi deve inventarsi qualcosa di diverso, la Nazionale gli ha dato una mano con la bella prestazione di Dimarco».