Sabatini: «Inter senza Lukaku e Brozovic, la Roma ne deve approfittare»

Sandro Sabatini, in collegamento su Radio Radio, si è concentrato su Inter-Roma. Nerazzurri che saranno orfani sia di Lukaku che di Brozovic. Il giornalista sprona la squadra di José Mourinho

APPROFITTARE − Sabatini ritiene la Roma favorita a San Siro contro un’Inter rimaneggiata: «Se la Roma non approfitta di un’Inter senza Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic e con tutta una serie di giocatori al momento non al top della forma rischia di mangiarsi le mani. I giallorossi devono approfittarne facendo una bella partita a San Siro e non come a Torino. Non dovrà essere una Roma rinunciataria».