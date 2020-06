Birindelli: “Coppa Italia? Meglio Napoli-Inter atleticamente. Ritmi bassi”

Birindelli è tornato a parlare di Napoli-Inter, ai microfoni di “TMW Radio”. Il difensore sottolinea come i ritmi non possano essere ancora alti, poi paragona le due semifinali di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni

VERSO LA FINALE – Alessandro Birindelli commenta Napoli-Inter e la condizione fisica delle squadre: «Finale di Coppa Italia? Le porte chiuse la rendono quasi un’amichevole per condizioni. Dopo uno stop di due mesi e mezzo ancora i ritmi non sono altissimi, anche se ho visto due semifinali con sprazzi di intensità discreta. Atleticamente meglio Napoli-Inter, anche perché Juventus-Milan è stata partita a due facce: all’inizio la Juve sembrava dominare il pallino, poi è salito in cattedra il Milan. Da capire anche quanti cambi ci saranno rispetto a tre giorni fa, è impensabile dopo uno stop del genere far fare subito tre partite in una settimana ai giocatori, le rotazioni ci saranno».