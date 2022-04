Biasin: «Spezia-Inter, insufficienze Correa non giudizio ma pregiudizio»

Fabrizio Biasin ha parlato delle insufficienze date a Joaquin Correa dopo la prestazione dell’attaccante argentino in Spezia-Inter.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin sui giudizi riguardo la prestazione di Joaquin Correa ieri in Spezia-Inter. “Il gol giustamente condiziona molto la valutazione su un attaccante, ma non al punto di annullare tutto il resto: le insufficienze a Correa per la prestazione in Spezia-Inter più che un giudizio, sono un pregiudizio“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin