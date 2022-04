Primavera 1, Genoa-Inter: 0-0 al 45′. Rovida salva la squadra di Chivu

Si è chiuso il primo tempo della 29′ giornata del campionato Primavera 1 tra Genoa e Inter. La formazione di Chivu non è riuscita a sfondare la resistenza dei rossoblù con la prima frazione che si è chiusa sullo 0-0.

EMOZIONI – Pochissime le emozioni nei primi 45 minuti tra Genoa e Inter Primavera. La partita non si sblocca con i nerazzurri che hanno subito la palla del possibile vantaggio ma Iliev, a tu per tu con Mitrovic dopo appena 12 minuti, si divora il gol del +1 mandando il suo tocco sotto sul fondo. La risposta del Genoa arriva al 21′ con Rovida bravissimo a dire di no ad Ambrosini. Tra poco la ripresa di Genoa-Inter.