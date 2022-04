De Grandis: «Inter e Milan con due anime diverse. Tra loro sfida infinita»

Dagli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato del grande duello milanese tra Inter e Milan. Oltre allo Scudetto, le due squadre martedì si contenderanno l’accesso alla finale di Coppa Italia

DUE ANIME − In merito al duello serratissimo tra Inter e Milan, così De Grandis: «Se il Napoli non vince contro la Roma resta fuori. Derby infinito tra Inter e Milan. Anima nerazzurra umorale, quella del Milan di compattezza. L’Inter quando si è ripresa con la Juventus fa gol con Brozovic che la mette sotto la traversa. Il Derby può dare una scossa ma non come il primo. Perdi la qualificazione in caso ma non la volata Scudetto».