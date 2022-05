Biasin: «Non solo data incubo, dopo quel 5 maggio l’Inter ha vinto tutto»

Il 5 maggio è una data mai banale per l’Inter (vedi articolo). La data simbolo per eccellenza della debacle e dell’avvio verso la gloria del club nerazzurro

LA DATA − Il 5 maggio non sarà mai una data banale per i tifosi dell’Inter. Il giorno incubo per eccellenza sportivamente parlando (2002) ma anche l’inizio di tutto, se ci si riferisce alla straordinaria cavalcata del 2010. Proprio il 5 maggio di 12 anni fa l’Inter vinceva la Coppa Italia all’Olimpico contro la Roma, il primo dei tre trofei di quella speciale stagione. Tramite il suo account Twitter, Biasin ha commentato questa data simbolo: «È sbagliato vergognarsi dei propri inciampi: fanno parte dello sport e non ci si può fare niente, se non ripartire. L’Inter dopo quel 5 maggio ha vinto tutto: Scudetti, Coppe, la Champions League. Tutto. Il 5/5 è un incubo, ma anche un motivo in più per godersi le prossime vittorie».