Inter-Empoli, squadra di Andreazzoli in viaggio: -1 al match del Meazza

Si avvicina Inter-Empoli, gara valida per la 36esima giornata di campionato. La squadra di Aurelio Andreazzoli è partita in direzione Milano, domani alle 18.45 la sfida contro i nerazzurri

IN VIAGGIO − Inter-Empoli -1. Manca sempre meno alla sfida del Giuseppe Meazza, valida per la trentaseiesima giornata di campionato. I nerazzurri sono a caccia della vittoria per raggiungere il momentaneo primo posto in attesa della gara tra Verona e Milan di domenica sera. Per la squadra di Inzaghi si tratta del match che anticipa la finalissima di Coppa Italia dell’11 maggio contro la Juventus. Intanto, l’Empoli è già in viaggio in direzione Milano.

🚆📸 Direzione Milano, domani la sfida contro l'Inter pic.twitter.com/cpN3tTbble — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) May 5, 2022