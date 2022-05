Dybala in uscita, i tifosi della Juventus: «Perché l’Inter?». Lui se la ride

Dybala al termine di questa stagione dirà addio alla Juventus e lo farà a parametro zero, dato che non ha rinnovato il suo contratto con i bianconeri. Per il futuro sullo sfondo c’è sempre l’Inter, con il forte interessamento di Beppe Marotta. I suoi attuali tifosi non hanno preso di certo bene la possibile scelta di trasferirsi a Milano, e così hanno chiesto al giocatore stesso. Curiosa la reazione del giocatore.

INTERESSE INTER – Paulo Dybala dirà addio alla Juventus e al termine della stagione deciderà meglio la sua prossima meta. Tra i club più interessati c’è sicuramente l’Inter, con Beppe Marotta che avrebbe già manifestato un forte interesse per il giocatore che ha portato lui stesso in bianconero. I tifosi della Juventus non hanno di certo apprezzato questa possibilità di trasferirsi all’Inter, così hanno chiesto direttamente al giocatore. In questi minuti, difatti, gira nel web un video che ritrae Paulo Dybala fuori dai campi di allenamento della Juventus, e i tifosi che chiedono: «Perché l’Inter?». La cosa curiosa è proprio la reazione dell’attaccante argentino, che non risponde e sorride. Indizio di mercato? La reazione farà sicuramente discutere.