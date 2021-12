Biasin: «Inter, dirigenti top. Infortuni? Facile sopperire con rosa profonda»

Fabrizio Biasin, intervenuto in collegamento su Tutti Convocati, elogia i dirigenti dell’Inter per il lavoro fatto in estate. La sua opinione sul discusso tema degli infortuni in campionato

GIUDIZI − Biasin elogia i dirigenti nerazzurri e reclama calma: «Dopo un decennio abbastanza complicato sembra che Milano sia in grado nuovamente di giocare a calcio. All’Inter, sono stati scelti manager di altissimo livello per sopperire all’assenza dei proprietari. Se all’inizio si criticava l’Inter per la situazione economica, adesso invece la si osanna che l’Inter per il gioco e i risultati. Stiamo calmi, è facile passare da una situazione ad un’altra».

INFORTUNI − L’opinione di Biasin sul discusso tema: «Sul problema infortuni, è fattore di fortuna. Penso che nel corso di una stagione c’è sempre una squadra sfortunata e una fortunata. Ma dipende sempre dalla profondità della rosa, se si infortuna Stefan de Vrij e gioca Andrea Ranocchia che da affidamento è diverso se perdi de Vrij è metti un panettone di ghisa».