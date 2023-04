Biasin: «Benfica-Inter sfida più importante degli ultimi 12 anni»

Fabrizio Biasin ha scritto l’editoriale per Sportitalia, toccando i temi più importanti della giornata. Tra le parole scelte figura ovviamente il match tra Benfica e Inter di questa sera per la Champions League.

DECISIVO – Fabrizio Biasin ha scritto questo su Benfica-Inter: «È la sfida più importante dell’Inter degli ultimi 12 anni perché è vero, l’obiettivo principale resta la qualificazione alla prossima Champions, ma quanto a riflettori puntati non c’è davvero paragone col nostro piccolo calcio nazionale. I portoghesi sono reduci dalla prima sconfitta del 2023 ma a livello di “gioco” e prestazioni fanno impressione e ci regalano un’altra certezza: l’Inter dovrà disputare una partita molto diversa rispetto alle ultime. Laddove in giro per l’Italia i nerazzurri, pur non vincendo mai, hanno tenuto il pallino del gioco e creato occasioni a raffica (sfruttate malissimo), al da Luz saranno costretti a 90 minuti di contenimento e ripartenze, la qual cosa può anche essere un bene. La squadra di Inzaghi ultimamente è parsa troppo prevedibile. Pensare di giocare negli spazi che il Benfica potrebbe concedere non è una cattiva notizia a patto che “quelli là”, ovvero gli attaccanti, ritrovino l’indispensabile precisione sotto porta».

GERARCHIE – Il giornalista ha poi aggiunto sulle scelte di Inzaghi: «Chi gioca? Ovviamente i, definiamoli, “titolari”, con un paio di ballottaggi: Dimarco o Gosens a sinistra, Dzeko o Lukaku davanti, con i primi in vantaggio sui secondi. Qui si va a preferenze. Gosens è parso più in palla e difensivamente dà maggiori garanzie di Dimarco. Dzeko potrebbe essere più utile in una partita dove la tecnica può servire più della fisicità. Ma trattasi di chiacchiere, la certezza è che si va in campo per conquistare un posto tra le 4 grandi d’Europa. Questo a inizio stagione non lo avrebbe immaginato nessuno, neppure i polemici a tutti i costi».