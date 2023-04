Oliver arbitro di Benfica-Inter: esordio, ‘famoso’ per lo sfogo di Buffon

Oliver sarà l’arbitro di Benfica-Inter, partita di andata dei quarti di finale di Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione inglese, ufficializzato nella designazione arbitrale di domenica per il match dell’Estadio da Luz di Lisbona.



NIENTE PRECEDENTI – Benfica-Inter sarà la prima partita per Michael Oliver come arbitro dei nerazzurri. Il direttore di gara inglese ha però un passato con un’italiana ai quarti di finale di Champions League, seppur nel ritorno. L’11 aprile 2018 i bianconeri rimontarono lo 0-3 dell’andata, sembrava tutto fatto per i tempi supplementari ma nel recupero un ingenuo intervento di Medhi Benatia su Lucas Vazquez causò un rigore (che c’era). Questo portò alla reazione scomposta di Gianluigi Buffon, espulso da Oliver per eccessive proteste. Con Giorgio Chiellini che urlò «You pay!» verso di lui. La trasformazione di Cristiano Ronaldo valse l’1-3 al 97′ e la qualificazione del Real Madrid, con l’ira della Juventus. Soprattutto dello stesso Buffon, che nelle interviste dopo partita impazzì contro Oliver: «Era sicuramente un’azione dubbia. E un’azione dubbia al 93′, dopo che all’andata c’è stato un rigore secondo me sacrosanto al 95′ non dato a noi, non puoi avere il cinismo per distruggere il sogno di una squadra che in campo ha messo tutto. Un essere umano non può fischiare e decretare l’uscita di scena di una squadra, dopo una partita simile per un episodio dubbio. Vuol dire che al posto del cuore hai un bidone dell’immondizia, è un qualcosa di eclatante. Se non hai la personalità per questi palcoscenici te ne stai in tribuna con tua moglie e i tuoi figli, ti mangi le patatine, ti bevi la Sprite, la Coca-Cola o i fruttini e ti godi lo spettacolo. Non puoi condizionare un’impresa che era epica perché non hai coraggio e personalità».