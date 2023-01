Bianchi: «Napoli, +13 sull’Inter un abisso! Distacco può ancora aumentare»

Ottavio Bianchi, nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, ha parlato del Napoli capolista in Serie A. Un riferimento anche alla sconfitta degli azzurri contro l’Inter

DIFFICOLTA’ – Questa l’opinione di Ottavio Bianchi: «Tredici punti dalla seconda hanno squarciato un abisso. E, mi creda, senza voler essere esagerato, io ho il sospetto che questo margine possa dilatarsi ancora. Alle spalle sono crollate tutte, ognuna con le proprie debolezze: c’è chi ha difetti strutturali, chi si è smarrito, chi ha sofferto il Mondiale, chi ha la rosa corta o sbaglia la partita decisiva. Ma questo elemento non ridimensiona i meriti del Napoli, semmai li dilata ulteriormente per tutto quello che abbiamo sottolineato in precedenza, Ci sono delle grandi che sono in difficoltà, e forse sarà stata colpa anche della sosta, mentre il Napoli dopo aver perso a Milano ha semplicemente distrutto il campionato. Lo ha ridotto alla Bundesliga di qualche stagione fa, quando il Bayern festeggiava con un mese d’anticipo e non offriva mai agli avversari la possibilità di pensare che potesse crollare. La Champions League è una possibilità, certo».

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano