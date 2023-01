Skriniar, se non ora quando? Ormai ‘obbligato’ a separarsi dall’Inter

Milan Skriniar non è più un giocatore dell’Inter, nelle intenzioni. Motivo per cui il club nerazzurro dovrebbe accelerare la chiusura della trattativa col PSG.

FINALE OBBLIGATO – Negli ultimi giorni, le domande sul futuro di Milan Skriniar hanno trovato risposte inaspettate. Per contenuti e per velocità. Perché all’improvviso è diventato chiaro a tutti: lo slovacco vuole lasciare l’Inter. Tra lui e il PSG c’è già un accordo, si tratta solo di capire quando diventerà effettivo. Sebbene ormai convenga a (quasi) tutti separarsi ora. Nel peggior modo possibile, quello che nessuno (compreso lo stesso Skriniar) avrebbe voluto. Ma che nessuno, nemmeno il difensore, ha fatto nulla per evitare.

MOMENTO GIUSTO – Lasciare andare Skriniar adesso consente di soddisfare sia l’Inter, sia il giocatore. Il club guadagna il minimo indispensabile dalla cessione, a sei mesi dal parametro zero. Lo slovacco abbandona subito la città con cui lo strappo è definitivo, dopo le parole del suo agente. E dopo il suo comportamento degli ultimi giorni. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte sua, e forse è proprio questo l’aspetto peggiore. Per cui, meglio separarsi ora, evitando di tenersi in casa un giocatore già ex per altri sei mesi. Una soluzione che di sicuro non farebbe bene all’ambiente Inter. Che ora più che mai ha bisogno di unità e compattezza. Non resta quindi che sperare che entro sera arrivi l’offerta giusta del PSG (più vicina ai 20 che ai 15 milioni di euro). E salutare poi per sempre Skriniar, e concentrarsi sugli obiettivi stagionali rimanenti.