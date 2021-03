Bianchi: Â«Bastoni tra i piÃ¹ completi in Italia! Inter deve vincere lo scudettoÂ»

Bianchi: «Bastoni tra i più completi in Italia! Inter deve vincere lo scudetto»

Rolando Bianchi

L’Inter vola in classifica anche e soprattutto grazie alla ritrovata solidità difensiva. Tra i principali protagonisti c’è il giovane Bastoni, sempre più punto di riferimento della retroguardia nerazzurra. Rolando Bianchi – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – parla del difensore ma anche dell’obiettivo scudetto per la squadra di Conte

CRESCITA – L’Inter può contare sempre di più su Alessandro Bastoni, ormai punto di riferimento della difesa nerazzurra. Rolando Bianchi si sbilancia: «Su Bastoni non avevo dubbi, ha avuto una crescita esponenziale in tutto e ora è completo: forse a livello nazionale è uno dei più completi. Inter? Il gruppo si è unito nei momenti di difficoltà e dopo il derby ha acquisito maggiori consapevolezze nei propri mezzi. Quest’anno secondo me deve vincere il campionato per le qualità che ha ma anche perché la Juventus sta affrontando un ricambio generazionale e ha delle difficoltà mentre il Milan, pur avendo reso al di sopra delle aspettative, a livello di rosa ha qualcosa in meno dell’Inter».