Parma-Inter, gialloblù al lavoro: differenziato per Conti, terapie per tre

Roberto D’Aversa – Parma (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

Parma-Inter è la sfida in programma giovedì alle ore 20.45, valida per la venticinquesima giornata di Serie A. I gialloblù di D’Aversa hanno svolto un allenamento mattutino. Lavoro differenziato per Conti, mentre altri tre hanno svolto terapie

ALLENAMENTO – Parma-Inter è la sfida valida per il turno infrasettimanale della venticinquesima giornata di Serie A. La squadra di Roberto D’Aversa ha svolto oggi un allenamento mattutino: esercizi di core stability per iniziare, seguiti da lavori di attivazione, forza funzionale e frequenza. La seduta si è chiusa con un lavoro tattico. Lavoro differenziato per Andrea Conti. Terapie per Andreas Cornelius, Gervinho e Joshua Zirkzee.