Lukaku all’Ariston con Ibrahimovic? Parma-Inter unico Â«teatroÂ» per il belga

Lukaku all’Ariston con Ibrahimovic? Parma-Inter unico «teatro» per il belga

Condividi questo articolo

Lukaku – Ibrahimovic – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Lukaku è stato nominato oggi MVP della Serie A per il mese di febbraio (vedi articolo), un riconoscimento meritatissimo e conquistato sul campo a suon di gol. Ibrahimovic, impegnato a Sanremo, torna a parlare della lite con il belga invitandolo all’Ariston (vedi articolo) ma il numero 9 dell’Inter ha altro a cui pensare

PRIORITÀ – Romelu Lukaku sta trascinando l’Inter, attualmente prima in classifica a +4 sul Milan. Il belga, dopo un periodo nel quale era apparso un tantino più stanco, è tornato ai suoi soliti livelli, conquistando anche il riconoscimento di MVP della Serie A per il mese di febbraio. Sull’altra sponda del Naviglio, invece, c’è uno Zlatan Ibrahimovic pronto a debuttare a Sanremo, dove affiancherà Amadeus e Fiorello a partire da stasera. La sua prima conferenza stampa fa già discutere. Lo svedese ha chiarito il suo rapporto con Lukaku, invitandolo simpaticamente all’Ariston. Peccato che per il belga l’unico pensiero al momento sia Parma-Inter, ovvero il prossimo impegno di campionato. Un match che la squadra di Antonio Conte proverà a vincere per confermare la vetta della classifica e tenere lontane le inseguitrici. E c’è da scommettere che Lukaku voglia prendersi la scena, ma solo in campo. L’Ariston, per ora, può attendere.