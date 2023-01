Bergomi: «Lukaku col Monza non ha fatto nulla! Avrei messo Bellanova»

Bergomi si è espresso su Lukaku, inesistente contro il Monza. L’Inter ha pagato anche la sua brutta prestazione. Poi una considerazione su Bellanova

DIFFICOLTÀ − Beppe Bergomi parla di Lukaku e del pari dei nerazzurri a Monza: «Lukaku? Contro il Monza era entrato in una situazione ideale perché i padroni di casa si potevano sbilanciare. Non gli si chiedeva molto, ovvero mantenere palla e ripartire. Non hanno fatto nulla di tutto questo. C’è da fare in primis i complimenti al Monza che ha giocatori di gamba che saltano l’uomo, capaci di mettere in difficoltà l’Inter. L’Inter aveva il dominio del possesso ma non del gioco e quando il Monza ripartiva la metteva in difficoltà. L’Inter è forte ma è strutturata in una determinata maniera. I centrocampisti sono bravi ma quando vengono chiamati a difendere fanno una fase difensiva in una certa maniera, sono più offensivi. Alla fine, la squadra era stanca. Bellanova si poteva far giocare».