Cesari: «Sacchi in Monza-Inter fa uno dei più gravi errori visti col VAR!»

Per Cesari è gravissimo che Sacchi abbia – scandalosamente – fischiato prima che Acerbi facesse l’1-3 di Monza-Inter. L’ex arbitro, nel corso di Pressing Serie A su Italia 1, se la pernde non poco col direttore di gara della sezione di Macerata.

ERRORE PESANTISSIMO – Graziano Cesari valuta quanto fatto da Juan Luca Sacchi all’81’ di Monza-Inter: «C’è evidente imbarazzo, ma c’è anche molta delusione e molta amarezza. Questo è uno dei più gravi errori da quando è stato istituito il VAR, perché fischiare prima che sia stata segnata una rete non segue quanto fatto nei cinque anni precedenti: viene sminuito tutto il lavoro dei tecnici arbitrali. È chiaro che ci sono dei precedenti: la settimana prossima non sarà designato. Se guardiamo indietro Marco Serra, dopo quel famoso Milan-Spezia che è completamente diverso da questo perché non aveva accordato il vantaggio, aveva pagato sette mesi».

PERCHÉ FISCHIARE? – Cesari analizza l’episodio del misterioso fallo in attacco: «Questo è un errore grossolano. Pablo Marì si sgambetta con Armando Izzo, l’arbitro non vede assolutamente nulla e sbaglia totalmente. Quello di Serra è una norma del vantaggio non applicata, il regolamento parla di discrezionalità ma quando si segna una rete diventa un errore gravissimo. In entrambi gli arbitri c’è uno stato d’ansia, che per un mental coach come Sacchi risulta difficile da spiegare. Il varista interrompe la sua collaborazione quando sente fischiare. In quel momento interrompe la collaborazione, non è che fa la domanda all’arbitro: non schiaccia il pulsante per parlare, mai».

ALTRO ERRORE – Per Cesari c’era un rigore per il Monza contro l’Inter: «Al 3′ ingresso in area di Patrick Ciurria, contrastato da Francesco Acerbi. Sacchi fa cenno di proseguire, ma Ciurria è bravo ad anticipare Acerbi, che interviene in maniera scorretta. Il VAR non può intervenire, perché questa è una decisione che spetta al direttore di gara, ma per me è calcio di rigore».