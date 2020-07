Bergomi: “Inter, parola d’ordine pazienza. Non serve fretta”

Bergomi avvisa l’Inter, che vincendo domani col Torino sarebbe seconda in classifica dietro la Juventus. L’ex capitano nerazzurro, ospite di “Sky Calcio Club”, chiede meno fretta nei giudizi sui nerazzurri nonostante i passi falsi del recente periodo.

NO AI GIUDIZI AFFRETTATI – Per Giuseppe Bergomi la stagione può non essere da buttare: «Secondo me la parola d’ordine è pazienza, per l’Inter ma per tutte le squadre che in questi nove anni si sono avvicinate alla Juventus. Tu non ce la fai, le critiche arrivano ma perché c’è sempre una Juventus che è superiore e non sbaglia. Vero che l’Inter quest’anno poteva essere più vicino, ma se lunedì vince arriva al secondo posto. Per questo dico pazienza: devi costruire e non avere fretta».