Balzaretti: “Vidal sarebbe stato perfetto per l’Inter. Il Barcellona…”

Vidal ieri ha deciso Valladolid-Barcellona, segnando l’unico gol della partita della terzultima giornata di Liga. Balzaretti ha commentato a DAZN la rete del centrocampista cileno, tornando sulle voci che lo accostano con regolarità all’Inter.

ANCORA DECISIVO – Federico Balzaretti è convinto che in blaugrana potrebbe esserci l’uomo giusto per il centrocampo: «Un giocatore come Arturo Vidal sposta. Ripeto il concetto: sarebbe stato perfetto, assolutamente, per l’Inter, ma ha fatto benissimo il Barcellona a non privarsene. È un giocatore dalle qualità e dalle caratteristiche che non ha in rosa e che ti risolve partite di questo genere con colpi di questo genere».