Bergomi: «L’Inter è bella, gioca benissimo. Vedo due giocatori su tutti»

Bergomi, ospite a Sky Calcio Club, è apparso molto entusiasta del gioco dell’Inter. Inoltre per l’ex giocatore, sono due i giocatori al momento più importanti.

DUE PROTAGONISTI − Le parole di Giuseppe Bergomi che individua gli uomini di maggior lustro: «L’Inter è bella, gioca benissimo, è una squadra che attacca con tanti uomini. Secondo me, sono due i protagonisti al momento: Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic. Il turco è un altro giocatore dal derby in poi, l’aiuto con Brozovic in fase di costruzione è da sottolineare così come la qualità nelle giocate, come nel gol dello 0-2 a Roma. Il croato è l’insostituibile dell’Inter».