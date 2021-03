Bergomi: «Inter, Bastoni può crescere tantissimo. Linea a tre perfetta»

Bergomi, ex giocatore dell’Inter e ora commentatore televisivo, ha parlato ai microfoni di “Tutto Mercato Web Radio”. Si è inevitabilmente parlato di difensori e in particolare della crescita di Bastoni

DIFESA – Beppe Bergomi esalta il giovane centrale dell’Inter: «Dobbiamo pensare sempre che prima bisogna fare il difensore. Se poi hai anche qualità importanti nel possesso e consolidamento del palleggio ancora meglio, io sono ancora per i Chiellini e gli Acerbi. Ma anche i Bastoni! Sa marcare, è giovane e può crescere tantissimo: li abbiamo i giocatori così. Mi viene in mente la fisicità di Lovato, che a Verona non ha paura di giocare uno-contro-uno: può essere anche lui un marcatore del futuro. Una linea come Skriniar–de Vrij–Bastoni è perfetta, se poi trovi uno un po’ più veloce nei tre ancora meglio! Ci vorrà tempo ma troveremo i nuovi difensori».

Fonte: tuttomercatoweb.com