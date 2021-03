Muriel non pensa al mercato: «Vogliamo confermarci. Io migliorato»

Luis Muriel è l’obiettivo numero uno di mercato di Antonio Conte per rinforzare l’attacco della sua Inter. Il giocatore dell’Atalanta pensa però solo ai bergamaschi e al finale di stagione con l’obiettivo quarto posto e la finale di Coppa Italia con la Juventus

CONCENTRAZIONE – Luis Muriel è stato premiato come giocatore del mese dall’Atalanta. Queste le sue parole: «I prossimi sono due mesi importantissimi per confermarci un’altra volta in alto, dove in questi anni l’Atalanta ha meritato di essere. Siamo molto carichi e abbiamo una gran bella opportunità anche in Coppa Italia. Gasperini da quando sono a Bergamo mi ha chiesto di non cercare solo la fase della finalizzazione ma anche di fare il rifinitore. Io sono felice di aiutare anche i miei compagni ed è merito del mister».

Fonte: atalanta.it