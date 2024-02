Bergomi: «Inter, attenzione all’Atletico Madrid. Ti spiego perché!»

Giuseppe Bergomi spiega le proprie sensazioni su Inter-Atletico Madrid raccontando alcuni aneddoti legati all’allenatore Diego Simeone, col quale ha giocato insieme in nerazzurro.

FURBIZIA – Giuseppe Bergomi, intervistato da TuttoSport, mette in guardia l’Inter sulle qualità dell’Atletico Madrid e del suo allenatore: «Diego Simeone interpretava il ruolo in base a cosa gli veniva richiesto dall’allenatore se c’era bisogno di attaccare. Lui era abilissimo a inserirsi e segnare di testa. Viceversa, quando dovevamo difendere lui si piazzava sulla linea dei centrali e ci dava una gran mano in fase di non possesso. Era un centrocampista moderno. Gigi Simoni a inizio stagione ci fece un discorso: “Ricordatevi sempre che voi siete tutti uguali tranne uno: Ronaldo”. In sostanza, se lui non si allenava al massimo, bisognava capirlo: per lui il campo era divertimento. Guardando l’Atletico Madrid giocare rivedo il carisma, la grinta e la furbizia argentina del Cholo Simeone».

ATTENZIONE – Giuseppe Bergomi, continua, alla vigilia di Inter-Atletico Madrid, su Simeone: «Mi capitò di parlarci quando decise di fare l’allenatore mi disse: “Zio se mai decidessi di allenare, non sbagliare il preparatore atletico, falli correre tanto. Sono stato a vedere gli allenamenti di Pep Guardiola e gli ho fatto i complimenti, ma io non sono in grado di fare quel tipo di calcio”. Ognuno deve essere sé stesso, e lui ha disegnato l’Atletico Madrid a sua immagina e somiglianza. C’è da dire però che negli ultimi anni sta cercando di portare qualcosa di diverso: questo non è più l’Atletico di una volta, quello difensivo e abituato a farti male in contropiede. Questa adesso è una squadra che propone, che prova a giocare a calcio. Basti vedere quello che è successo all’Olimpico con la Lazio che è stata stritolata sul palleggio. Ed è per questo che l’Inter dovrà stare molto attenta».