VIDEO – Monza-Milan 4-2, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Milan, posticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



QUATTRO GOL E -11 – Monza-Milan 4-2 nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Il Monza ottiene la sua prima vittoria sul Milan. Alla mezz’ora cross di Valentin Carboni e colpo di testa di Milan Djuric a scheggiare l’incrocio dei pali. Poi si fa male Michele Di Gregorio, colpito casualmente dal compagno Andrea Carboni su un calcio d’angolo avversario. Alla ripresa del gioco palla lanciata in avanti e prolungata, Malick Thiaw prima fa fallo su Andrea Colpani (su cui c’è giustamente il vantaggio) e tre secondi dopo sgambetta pure Dany Mota in area, per un rigore molto ingenuo. Dal dischetto stavolta è freddissimo Matteo Pessina per fare 1-0 proprio al 45’. L’arbitro assegna otto minuti di recupero, poi prolungati, per l’infortunio a Di Gregorio e nel sesto il Monza raddoppia, con un bel destro a giro di Dany Mota. Appena iniziata la ripresa follia di Luka Jovic: schiaffo ad Armando Izzo a palla lontana, giallo in campo e rosso al VAR. Il Monza ha il colpo del KO con Colpani, non lo sfrutta mandando a lato da ottima posizione. Paga subito dopo, su cross di Alessandro Florenzi prolungato da Christian Pulisic per la deviazione a centro area di Olivier Giroud, 2-1 al 64’. Nonostante l’uomo in meno il Milan la pareggia, all’88’ con un sinistro perfetto di Pulisic. Passano altri due minuti e il Monza torna avanti, con un destro altrettanto perfetto di Warren Bondo all’incrocio. L’assistente dà fuorigioco a Daniel Maldini che serve l’assist, ma non è così: tutto buono, 3-2 al 90’. E al 95’ l’ex Lorenzo Colombo firma il 4-2 che sancisce il +11 dell’Inter.

MONZA-MILAN – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Monza-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.