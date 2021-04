Beccalossi: «Inter, siamo sulla buona strada. Ma piedi per terra»

Beccalossi, giustamente, mantiene alto il livello di guardia sull’esito della stagione dell’Inter. L’ex fantasista nerazzurro, nel corso di “Sportitalia Mercato”, parla di cosa servirà nelle dieci partite che mancano.

ANCORA UN PASSO – Scaramanzia che (doverosamente) regna sovrana per Evaristo Beccalossi: «Siamo sulla buona strada, dai. Credo che tra Bologna, Sassuolo e Cagliari in casa l’Inter debba continuare così. Io ho il terrore della pandemia, quindi mi auguro che vada tutto bene perché tutte le squadre cominciano a essere in difficoltà. Ci sono dei focolai, quindi bisogna stare coi piedi per terra. Poi è chiaro che è un vantaggio molto importante».