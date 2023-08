Barzaghi: «Pavard? Tuchel chiaro! Il francese lancia segnali social»

Pavard e l’Inter ancora ostacolati da Thomas Tuchel, che in conferenza stampa ha ribadito la sua volontà. Ma il francese segue da vicinissimo i nerazzurri

ATTESA E FIDUCIA − Matteo Barzaghi, in collegamento da Milano per Sky Sport 24, illustra la situazione legata al francese: «Pavard? Credo che le parole di Tuchel abbiano confermato le difficoltà raccontate in precedenza, lui chiede di avere un sostituto prima di dare il via libera. L’Inter aspetta e conta di avere il giocatore. Ieri l’Inter ha messo 4 foto sul proprio account ufficiale e in tutti e 4 le foto c’era il like di Pavard, segnale di come il giocatore segue da vicinissimo il club nerazzurro».