Barzaghi: «Onana un capolavoro. Soddisfazione per Di Gennaro»

L’Inter sta per chiudere per l’addio di André Onana verso il Manchester United. Matteo Barzaghi definisce su Sky Sport questa operazione un vero e proprio “capolavoro”.

OPERAZIONE – Barzaghi parla del mercato: «La cessione di André Onana al Manchester United un vero e proprio capolavoro. Quando sarà ufficiale l’Inter chiuderà con una plusvalenza di 50 milioni o più piena per un calciatore preso a parametro zero proprio l’anno scorso. Bisseck intanto è arrivato a Milano, difensore Under 21 della Germania. Visite mediche e tesseramento, altro colpo in canna insieme a Raffaele Di Gennaro. Bella soddisfazione per lui tornare in nerazzurro. Il tema Lukaku sarà invece scottante».