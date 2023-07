Barzaghi: «Mercato sbloccato. Per Lukaku non c’è tanto tempo»

Romelu Lukaku è la priorità dell’Inter per l’attacco, ma l’operazione è molto difficile da concludere e il tempo scorre. Matteo Barzaghi fa una road-map del club italiano e del Chelsea per l’estate su Sky Sport.

TEMPO – Barzaghi così sul mercato: «Brozovic passa all’Al-Nassr per 18 milioni di euro, l’annuncio è ufficiale e si sblocca così il mercato in uscita dell’Inter. I prossimi movimenti saranno anche in entrata, perché i nerazzurri reinvestiranno questa somma per qualche priorità. La prima è Lukaku, poi ci sono delle questioni da mettere in agenda prossimamente. Il Chelsea inizierà il ritiro il 12 luglio, l’Inter il 13. I club daranno qualche giorno in più ai nazionali, quindi Lukaku rientrerà dopo per il ritiro. C’è margine di tempo per completare l’operazione, ma non più di tanto. L’Inter è in cima alle idee del belga, non è neanche nei piani dei Blues»