Barzaghi: «Inzaghi meglio del primo Conte ma prossimi 15 giorni decisivi»

Inzaghi si gioca l’intera stagione nelle ultime due settimane tra Scudetto e Coppa Italia. In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi ha analizzato il lavoro di Inzaghi

BILANCIO − Il confronto di Barzaghi tra Inzaghi e gli altri tecnici dell’Inter: «Dal nuovo millennio ad oggi, soltanto Mourinho aveva fatto meglio di Inzaghi alla prima stagione sulla panchina dell’Inter nei punti alla 36esima: 81 vs 78. Sull’ottimo lavoro non c’è alcun dubbio, senza Lukaku, Hakimi ed Eriksen ha comunque costruito una squadra ancora competitiva. Ha vinto la Supercoppa Italiana, è in lotta per il titolo ed è in finale di Coppa Italia. Però in 15 giorni può passare dalla gioia alla beffa offuscando i giudizi. Sta facendo bene, anche meglio della prima Inter di Conte».